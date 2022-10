Auf der A 3 Richtung Oberhausen : Nach Unfall fünf Menschen ins Krankenhaus eingeliefert

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall auf der A 3 beteiligt. Foto: Feuerwehr

Ratingen (RP) Der Rettungsdienst der Feuerwehr Ratingen und ein Fahrzeug der Feuerwehr wurden am Dienstag um 10.22 zu einem Auffahrunfall auf die Autobahn 3 in Richtung Oberhausen alarmiert. Ungefähr 500 Meter hinter dem Rastplatz Stockweg waren drei Personenwagen auf dem mittleren Fahrstreifen an dem Unfall beteiligt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Eintreffen der ersten Rettungsmittel hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen. Die erste Unfallsichtung ergab, dass in den drei Fahrzeugen neun Personen in den Autos gesessen haben. Da drei Personen schwerer verletzt waren, wurden unmittelbar zwei weitere Rettungsmittel und der Einsatzführungsdienste nachalarmiert.

Im Verlauf des Einsatzes mussten nach der medizinischen Sichtung durch die Notärztin insgesamt fünf Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Durch die Feuerwehr wurden an einem Fahrzeug Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab gestreut.