Kurioser Einsatz : Ratinger Feuerwehr angelt Autoreifen von sechs Meter hohem Autobahnmast

Ratingen Auf der A3 bei Ratingen hat ein geplatzter Lkw-Reifen eine derart kuriose Flugbahn eingeschlagen, dass er in sechs Metern Höhe hängen blieb. Die Feuerwehr war daraufhin im Einsatz.

Zu einem kuriosen Einsatz rückte die Ratinger Feuerwehr am Montagnachmittag aus. Von einem Lastwagen-Reifen hatte sich offenbar die Lauffläche gelöst. Diese entwickelte auf ihrem Flug so viel Schwung, dass sie auf einen am Fahrbahnrand stehenden Kameramast geschleudert wurde und in sechs Metern Höhe über der Fahrbahn der Autobahn hängen blieb.