An der Auermühle in Ratingen Unfall am Bahnübergang

Eine 43-jährige Erkratherin ist mit ihrem Mercedes Benz C 220d am Donnerstagnachmittag schwer verunglückt. Am Bahnübergang Auermühle hatte sie nach Zeugenangaben das Gleisbett trotz einer rot blinkenden Lichtzeichenanlage überfahren. Ein Güterzug, der durch einen 28-jährigen Oberhausener geführt wurde, erfasste den Wagen trotz Bremsung. Das Fahrzeug wurde von der Lok mitgezogen, bis es auf der Beifahrerseite liegen blieb. Die 43-Jährige wurde schwer verletzt. Ein 42-jähriger Krefelder sowie eine 22-jährige Langenfelderin, die Zeugen des Unfalls waren, leisteten Erste Hilfe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon 02102/9981-6210, in Verbindung zu setzen.