Tanz in den Mai Hier tanzen Ratingen und Heiligenhaus in den Mai

Rockige Töne schlägt Heiligenhaus an. Acht Lokale, eine Kirche, acht Bands, ein Organist, 1500 Besucher – das sind die nackten Zahlen für die zwölfte Ausgabe des Kneipen- und Musikevents. Ein Shuttlebus fährt im 20-Minuten-Takt von Lokalität zu Lokalität. Los geht’s um 17 Uhr. In St. Suitbertus wird Organist Christoph Zirener traditionsgemäß an der Orgel sitzen und sein ganz persönliches Rock- und Pop-Repertoire spielen. Die „Taumeltones“ spielen vor dem Kaffee Klatsch, Teneja und Rick sind zu Gast bei „Special Wines“, „Tram“ in der Kniffte“, „Opa kommt“ ... im Treff am Rathaus, Cosmos Coverrock gibt es in der Tanzschule Heigl, „P613“ in der Aule Schmet und „Badroom“ im und vor dem „Thum 1897“. Tickets gibt es im Vorverkauf für 14 Euro (Abendkasse 18 Euro) in den teilnehmenden Gastronomien, im Bürgerbüro und Kulturbüro sowie online.