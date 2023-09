Museen in Ratingen und Heiligenhaus Bei der Neanderland Museumsnacht erwartet Besucher ein buntes Programm

Im LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford an der Cromforder Allee 24 haben Gäste während der Museumsnacht die einmalige Gelegenheit, an einer Kombiführung durch die Dauerausstellung und die Mitmach-Ausstellung „Probiert? Kapiert!“ teilzunehmen. Während in „Probiert? Kapiert!“ spielerisch erkundet werden kann, welche Herausforderungen in ehemaligen Textilfabriken gemeistert wurden, zeigt die Dauerausstellung die passenden Lösungen, die in der Textilfabrik Cromford gefunden wurden. Selbst Hand anlegen und tüfteln können Museumsbesucher bei den Workshops „Angestoßen!“: Gemeinsam wird aus unterschiedlichen Materialien eine große Kettenreaktion über mehrere Ebenen gebaut. Damit es am Ende zum lauten Knall kommt, sind zündende Ideen und vor allem Teamwork gefragt. Außerdem können sich Gäste auf der zweiten Etage der Hohen Fabrik Herausforderungen am Activity Board stellen, Soma Cubes zusammensetzen, eine Kugel durchs Labyrinth manövrieren oder am Flipper ihr Können unter Beweis stellen. Wer lieber künstlerisch aktiv werden möchte, bekommt im abgedunkelten Herrenhaus eine kurze Einführung in die Technik des Light Paintings und kann anschließend mit Tablets und Lichtpinsel ein eigenes bunt leuchtendes Lichtkunstwerk erschaffen. Eine Stärkung gibt es im Museumscafé, das ebenfalls geöffnet hat.