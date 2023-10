Kriminalität im ersten Halbjahr Mehr Einbrüche in Ratingen und Heiligenhaus

Die Einbruchszahlen der Polizei für Ratingen und Heiligenhaus zeigen nur in eine Richtung: nach oben. Während in Ratingen von Januar bis Ende Juni 2022 65 Einbrüche registriert wurden, waren es im gleichen Zeitraum in diesem Jahr 87 – ein Anstieg von rund 34 Prozent. In Heiligenhaus stieg die die Zahl von 14 im vergangenen Jahr (Januar bis Ende Juni) auf nun 15 – ein Plus sieben Prozent.