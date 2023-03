Zukunft der Bauarbeiten Gerichtsentscheid zur A 44 steht kurz bevor

Im Spätsommer vergangenen Jahres lenkte eine deutliche, wenngleich eher symbolische Aktion die Blicke auf den Nicht-Fortgang der Arbeiten an der A 44-Trasse zwischen Hofermühle und Ratingen Ost. In der „Heiligenhauser Erklärung“, unterzeichnet von Vertretern aus Ratingen und Heiligenhaus, IHK, UVR und Schlüsselregion heißt es: „Die Unterzeichner dieser Erklärung fordern die politisch Verantwortlichen in Bund und Land auf, alles Notwendige dafür zu tun, die Baumaßnahmen zu beschleunigen, um die Fertigstellung des Abschnitts bereits vor dem Jahr 2025 zu realisieren. Die mangelnden Investitionen der vergangenen Jahrzehnte in unsere Infrastruktur fordern nun erhebliche Anstrengungen und pragmatische Lösungen, um den Zustand unserer für Wirtschaft und Gesellschaft existenziellen Infrastruktur nachhaltig zu verbessern.“ Was danach geschah, erläutert auf Anfrage der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Jan Heinisch: „Von direkten Reaktionen ist mir nichts bekannt.“ Wohl aber habe es Ende 2022 die Zusage des Regierungspräsidenten gegeben, die anhängige Gerichtsentscheidung werde im frühen Frühjahr 2023 fallen. Bisher ist das nicht der Fall. Das nahm Heinisch zum Anlass, das Thema für eine Sprechstunde des Regierungspräsidenten im Plenum des Landtages für diese letzte Märzwoche vormerken zu lassen. Zum Zeitablauf eher vage bleibt die bauausführende Firma Deges auf ihrer Homepage: „Fertigstellung frühestens 2025“, heißt es dort weiterhin.