Zeugen gesucht Erneut Fahrzeug in Ratingen angezündet

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Ob es einen Tatzusammenhang zu den beiden Autobränden vom 6. Oktober an der Otto-Hahn-Straße sowie vom 7. Oktober an der Bergstraße in Ratingen gibt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.