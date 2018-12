Polizeibericht: Unbekannte stehlen teuren Transportanhänger

Ratingen Von dem nicht beladenen, silbergrauen Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen D-HM 362 fehlt jede Spur.

(RP) In der Nacht zum Donnerstag verschwand vom Fahrbahnrand der Mettmanner Straße in Ratingen ein abgestellter Auto-Transportanhänger, der in Höhe der BAB A44 auf einem Parkstreifen stand. Der silbergraue Tandemachser des Herstellers Moetefindt, der die blaue Firmenaufschrift einer Düsseldorfer Autovermietung trägt, wurde zu noch nicht genau bekannter Zeit von einem oder mehreren Dieben entwendet. Dazu wurde der 7,4 Meter lange und 2,2 Meter breite Transportanhänger von seinem Zugfahrzeug, einem Lkw Mercedes Atego Fahrzeugtransporter der gleichen Firma abgekuppelt und mit einem unbekannten anderen Zugfahrzeug weggeschleppt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem nicht beladenen, silbergrauen Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen D-HM 362. Der Wert des entwendeten Anhängers wird mit 45.000 Euro angegeben.