Kriminalität : Unbekannte bohren Tür auf

(RP) Zwei Einbrüche meldet die Polizei. Ein Reihenhaus am Wilbert in Breitscheid wurde tagsüber komplett durchsucht. Entwendet wurden ein Smartphone sowie ein Autoschlüssel. Den dazugehörigen Wagen ließen die Täter aber stehen. In der Nacht bohrten Unbekannte die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhaus an der Kalkstraße in Lintorf auf. Aus dem Haus entwendeten sie vier E-Bikes, Laptops und Tablets sowie Schmuck und Uhren. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 02102/9981-6210, entgegen.