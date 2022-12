Vandalismus in Tiefenbroich Unbekannte beschädigen Missionskreuz

Die Anlage mit dem Missionskreuz wurde in Erinnerung an die vom 21. Februar 1926 bis zum 8. März 1926 durchgeführte Mission in Tiefenbroich aufgestellt. Der Zeitpunkt der Mission steht im Zusammenhang mit der erst 1924 an der Sohlstättenstraße errichteten, ersten katholischen Pfarrkirche St. Marien und der Gründung einer eigenen Pfarrgemeinde in Tiefenbroich. Dies ist für Tiefenbroich von geschichtlicher Bedeutung, denn bis weit ins 19. Jahrhundert bestand Tiefenbroich lediglich aus einer Ansammlung verschiedener Hofstellen ohne zusammenhängende Dorfstruktur.