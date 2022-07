In Ratingen im Einsatz : Umweltdezernent packt als Tages-Praktikant mit an

Umweltdezernent Wagener half als Praktikant bei der Baumkontrolle mit. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen (RP) Die Kommunalen Dienste konnten am Dienstag und Mittwoch einen besonderen „Kollegen“ in ihren Reihen begrüßen: Der für ihren Bereich zuständige, neue Dezernent Prof. Dr. Bert Wagener wollte „sein“ Amt einmal in Aktion erleben und hatte sich zur Mitarbeit im gewerblichen Bereich angemeldet.

Zunächst war der Umweltdezernent mit Mitarbeitern der Abteilung Stadtgrün unterwegs. Er verschaffte sich einen Einblick in die Arbeitsabläufe einer Baumkontrolle und begleitete eine Baumpflege-Kolonne, die er beim Schreddern von Ästen tatkräftig unterstützte. Schließlich besuchte Bert Wagener noch mit einer Grünkolonne den Poensgenpark und ließ sich die Pflegearbeiten vor Ort erläutern.