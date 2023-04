Ein Jahr in Deutschland „Ich habe Lintorf lieben gelernt“

Apropos Kirchen: Obwohl wir in der Ukraine auch katholisch Kirchen haben, gibt es dennoch einige Unterschiede zwischen unseren Kirchen. Zum Beispiel ist es Mädchen meistens nicht erlaubt, Messdienerin zu werden; außerdem dauert die heilige Messe in der Ukraine in der Regel länger als in Deutschland, etwa anderthalb Stunden, an Feiertagen zwei bis drei Stunden. Auch die Beichte ist ein Pflichtsakrament. Wir versuchen, so oft wie möglich zur Beichte zu gehen. Auch gibt es in der Ukraine etwas mehr Priester als in Deutschland – also wird in der Ukraine normalerweise alles, was in der Gemeinde passiert, von einem Priester verwaltet. In Deutschland hängt es im Gegenteil häufig nur von der Kirchengemeinde ab.