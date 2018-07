Ratingen Übernahmen brauchen Zeit

V Das Sicherheitsunternehmen TSM aus Hösel nutzt Nachfolgesuchende als Wachstumschance.

Die Firma „TSM Kommunikation und Sicherheit“ wurde 2004 von Tillig selbst in Duisburg gegründet, zog fünf Jahre später an den heutigen Firmensitz nach Hösel. Kerngeschäft sind Brandmeldesysteme, Videoüberwachung und Einbruchsvorbeugung im gewerblichen Bereich. Aus der Historie heraus und am Anspruch einiger Kunden orientiert werden auch Telekommunikations- und Gebäudemanagementsysteme installiert.

Tillig bemüht sich aktuell um ein Unternehmen mit sechs Mitarbeitern in der Nähe von Bruchsal. „Bisher ist unser südlichster Standort Frankfurt und wir würden uns gerne noch weiter nach Süden ausdehnen. Baumärkte als Kernkundschaft würden zudem unser Portfolio sehr gut ergänzen.“ Der aktuelle Inhaber möchte in den Ruhestand gehen. „Wir sind natürlich auch sehr an den dortigen Mitarbeitern interessiert, denn der Fachkräftemangel macht sich auch in unserer Branche breit.“