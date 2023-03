Verkehr in Ratingen U 72: Endstation ist künftig in Benrath

Die Geschichte der Straßenbahn in Ratingen ist lang. Im Jahr 1897 fuhr sie erstmals Ratingen an. Seitdem verbindet sie täglich die beiden Städte miteinander. Mit dem „Rheintakt“ will die Rheinbahn ihre Stadt- und Straßenbahnen nun zuverlässiger machen und besser verknüpfen. Ratingens Stadtbahn erhält deshalb mit der Umstellung einen deutlich besseren Takt. Die CDU-Fraktion begrüßt diese Verbesserung zum Start des 49-Euro-Tickets.