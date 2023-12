TV Ratingen Mit Sport ins neue Jahr starten

Das zweite Angebot richtet sich an alle, die gerne etwas für ihren Rücken und ihre Beweglichkeit tun möchten. Das neue Vereinsangebot „Rückenfitness/ Beweglichkeitstraining“ findet ab Montag, 8. Januar, immer von 18 bis 18.50 in der Turnhalle des Vereins am Stadionring statt. Innerhalb der Kursstunde erlernen die Teilnehmer Übungen, die durch Dehnung und Kräftigung der Rumpfmuskulatur Haltungsschwächen und Rückenbeschwerden entgegengewirken. In gemeinschaftlicher Atmosphäre kann jeder seinen inneren Schweinehund überwinden und sportlich ins neue Jahr starten. Ausreden, die guten Vorsätze über Bord zu werfen, haben also beim TV Ratingen keine Chance.