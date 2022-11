Krankengymnastik und mehr : TV Ratingen mit neuem Angebot

Ratingen Der Sportverein hat eine Einrichtung für Physiotherapie und medizinische Trainingstherapie am Standort Stadionring eröffnet. Das Angebot besteht für Menschen nach einer Reha.

Krankengymnastik und Krankengymnastik am Gerät ist ein weiterer Baustein der Einrichtung, die in den neu umgebauten Örtlichkeiten am Stadionring, dem ehemaligen Studio Mitte, eröffnet worden ist. Dazu hat der Verein auch neues Personal eingestellt. Mit Max Enkrott hat der Verein einen jungen Mann gefunden. „Ich bin schon lange als Übungsleiter im TV Ratingen im Einsatz und fühle mich im Verein sehr wohl. Da ich von Beruf Physiotherapeut bin, lag es nahe, dass ich diese neue Aufgabe gerne übernehme. Ich freue mich auf eine spannende Hausforderung, um den Menschen zu helfen, wieder fit zu werden. Wir haben hier mit dem hochmodernen Gerätepark die allerbesten Bedingungen für die Menschen“, so der junge Mann.