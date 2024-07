Mehr als Sport Beim TuS Lintorf gibt es auch Kultur

Am Donnerstag, 29. August, um 14.30 Uhr startet der Verein mit einer Industrieführung in Ratingen. Vom Vodafonepark aus entdecken die Teilnehmer mit Michael Lumer von Heimatverein einen Teil des Industriepfads und tauchen in die Geschichte Ratinger Betriebe ein. Anmeldeschluss ist der 22. August.