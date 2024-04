Boulen um den Sieg Turnier erspielt Spende für Hospizverein

Das Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich erfundene Kugelspiel „Boule“ erfreut sich auch in Deutschland immer größer Beliebtheit. Grundgedanke dieser Sportart ist, etwa faustgroße Stahlkugeln, die „Boules“, durch geschicktes Werfen näher an eine kleinere Holzkugel, dem sogenannten „Schweinchen“, heranzubringen als die Gegner. Gefragt sind Taktik und eine Entscheidung, ob die eigene Kugel ganz nah an „das Schweinchen“ geworfen wird oder ob eine gegnerische „weggekickt“ wird.