Mitmach-Ausstellung in Ratingen Tüftel-Finale in der Textilfabrik Cromford

Die aktuelle Sonderausstellung „Probiert? Kapiert!“, die das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen zeigt, geht in die Schlussphase. Noch knapp eine Woche, bis zum 7. April, haben Interessierte die Möglichkeit, ausgiebig zu tüfteln und den Abläufen in einer Fabrik auf die Spur zu kommen.