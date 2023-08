Feste in der Innenstadt Weiter geht es mit Trödel- und Bauernmarkt

Ratingen · Die Zeit der Open-Air-Veranstaltungen in der Innenstadt ist noch längst nicht vorbei. Am 3. September wird die Fußgängerzone zur Flohmarktmeile, am 24. September folgen landwirtschaftliche Produkte.

23.08.2023, 14:22 Uhr

Auf dem Bauernmarkt werden auch schmackhafte Kuchen angeboten. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Marita Jüngst

Nach dem Ratingen Festival ist vor dem Trödel- und dem Bauernmarkt. Die Reihe der Open-Air-Veranstaltungen geht Anfang September mit dem großen Trödelmarkt in der Ratinger Innenstadt weiter.