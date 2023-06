Überfall am Mittwoch 19-Jähriger von Trio in Ratingen West beraubt

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte ein 21-jähriger Ratinger durch Polizeibeamte in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten brachten den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Ratinger zur Polizeiwache und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Da ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest mit 1,3 Promille positiv verlief, ordneten die Beamten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Eine Fahndung nach den zwei weiteren flüchtigen Tatverdächtigen verlief ergebnislos.