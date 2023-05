Räuberisches Trio Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

(RP) Die Polizei hat in der Nacht zu Montag drei Fahrraddiebe auf frischer Tat in Ratingen Mitte ertappt. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Die entwendeten Pedelecs im Wert von über 10.000 Euro wurden sichergestellt und bereits an ihre Besitzer wieder ausgehändigt.