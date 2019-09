Ratingen : Junger Mülheimer Pianist gewinnt Trimborn-Preis

Philippe Gang (rechts) gewinnt den Ferdinand-Trimborn-Förderpreis 2019 vor Meike Vogt (Mitte) und Kerim Wirth (links). Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen (RP) Mit erstklassigen musikalischen Darbietungen fand am Samstag, 21. September, die Endausscheidung um den landesweiten Ferdinand-Trimborn-Förderpreis am Klavier statt. Der 15-jährige Philippe Gang aus Mülheim an der Ruhr setzte sich dabei gegen die starke Konkurrenz durch und gewann.

Insgesamt traten sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Endausscheidung an. Die sechs Musiker präsentierten jeweils ein etwa 25-minütiges Programm, das neben einem Pflichtstück von Wolfgang Amadeus Mozart noch mindestens ein selbst gewähltes Stück einer anderen Stilepoche beinhaltete. Die dargebotene Vielfalt und die individuelle Klasse jedes Einzelnen begeisterten Jury und Publikum gleichermaßen. Nach eingehender Beratung kürte die fachkundige Jury Philippe Gang zum Sieger. Er erhält den Musikförderpreis in Höhe von 3.000,- Euro. Den zweiten Platz belegte die 17-jährige Meike Vogt aus Langenfeld, die sich über das Preisgeld in Höhe von 2.000,- Euro freuen kann. Auf den dritten Platz, der mit 1.000,- Euro belohnt wird, kam der 17-jährige Kerim Wirth aus Bergisch Gladbach. Die drei Gewinner erhalten ihre Urkunde und das Preisgeld beim Preisträgerkonzert.