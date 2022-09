Trickbetrug in Ratingen verhindert : So verhinderte eine Ratingerin den Trickbetrug

So verhinderte eine Ratingerin den Trickbetrug

Ratingen Edeltraud Klotzbücher war wachsam, als man sie am Telefon unter Druck setzen wollte. Die Seniorin reagierte richtig. Trickbetrüger konnten bei ihr nicht landen.

Die Fälle, in denen Senioren durch Schockanrufe oder falsche WhatsApp-Nachrichten um teils hohe Geldbeträge betrogen werden, häufen sich. Allein Anfang September berichtete die Polizei von zwei Fällen aus Ratingen .

Das Perfide an dem Anruf, den Edeltraud Klotzbücher erhielt, war, dass der Betrüger auf irgendeinem Weg persönliche Daten ausgespäht hatte. Er teilte ihr Folgendes mit: Um die weitere Pflege ihres Mannes zu gewährleisten, müsse sie einen dreistelligen Geldbetrag „nach Stuttgart“ überweisen. Tatsächlich wird der Mann von Edeltraud Klotzbücher durch sie gepflegt, und die Versicherung hat ihren Sitz in Stuttgart. Die wachsame Seniorin erholte sich jedoch sehr schnell von ihrer anfänglichen Verblüffung und sagte dem Anrufer auf den Kopf zu: „Wissen Sie was: Sie sind ein Verbrecher!“ und legte auf.