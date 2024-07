Schützenfest des St. Sebastiani Bruderschaft Ratingen Tribünen-Plätze für die älteren Schützen

Doch wie kam die Idee überhaupt zustande? Es wurde und wird immer schwerer, für die einzelnen Formationen, eine geeignete Kutsche für ihre Schützen/Reiter zu finden. Bedingt durch Corona mussten leider auch der ein oder andere Vermieter sein Geschäft aufgeben, was die Suche nach einer geeigneten Kutsche erschwerte. Die aktuelle Preissteigerung macht auch vor den einzelnen Formationen nicht Halt. So wurde dann die Idee einer Tribüne in die Tat umgesetzt und eine schöne Alternative geschaffen.