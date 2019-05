Ratingen Am 10. Juli findet der erste Schulsporttag Swim&Run Ratingen statt.

(RP) Den 10. Juli sollten sich die Vertreter der Ratinger Schulen nicht nur vormerken, sondern ihre Schüler für den ersten Schulsporttag Swim&Run Ratingen melden. An diesem Mittwoch wird das Triathlon Team Ratingen 08 (TTR) und sein Sportlicher Leiter Georg Mantyk zum ersten Mal die Kombination von Schwimmen und Laufen als gemeinsamen Schul-Wettkampf anbieten. In und um das Ratinger Angerbad werden sich die Kinder und Jugendlichen der Klassen zwei bis neun in den zwei Grundsportarten versuchen.