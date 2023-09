Johanniter in Ratingen Johanniter-Jugend trifft sich wieder zu Spiel, Spaß und Erster Hilfe

Die Sommerferien sind vorbei, Kinder und Jugendliche sind inzwischen wieder im Schulalltag angekommen. Auch die Johanniter-Jugend hat ihre Sommerpause beendet: Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren treffen sich nun wieder regelmäßig montags zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Johanniter-Dienststelle in Ratingen-Lintorf, Hülsenbergweg 109. In den Gruppenstunden lernen die jungen Menschen unter Anleitung von ausgebildeten Jugendgruppenleitern spielerisch die Grundlagen der Ersten Hilfe. Daneben stehen auch Spiele oder sportliche Aktivitäten auf dem Programm. Neben den wöchentlichen Treffen sind auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit der Johanniter-Jugend der anderen Standorte im Johanniter-Regionalverband sowie ein jährliches Pfingstzeltlager und Sommerfreizeiten geplant.