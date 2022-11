Ehemaliger Kinder- und Jugendchor : Ein Wiedersehen mit Gesang und Erinnerungen

Der ehemalige Chorleiter Werner Schürmann und seine Frau Brigitte hatten die ehemaligen Sänger zu einem Wiedersehen eingeladen. Gesungen wurde dabei natürlich auch.

25 Jahre Ratinger Kinder- und Jugendchor, das war das Leben für Werner und Brigitte Schürmann, die den Chor im Herbst 1984 gründeten und ihn in den folgenden Jahren zu großartigen nationalen und internationalen Erfolgen und mehrmaligen Meisterchortiteln führten. Am 12. Oktober 1984 fand die erste Probe mit 80 Kindern im Lintorfer Rathaus statt. Genau am 12. Oktober 2022, also 38 Jahre später, traf man sich nun mit rund 50 ehemaligen Sängerinnen und Sängern des Chores zu einem ersten gemeinsamen Abend im Ratinger Brauhaus an der Bahnstraße.