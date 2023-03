Kultur in Ratingen Meister des Gypsy Swing spielt im Tragödchen

Im Tragödchen ist er in den vergangenen zehn Jahren schon mehrfach aufgetreten. Auf dem Tragödchen-Youtube-Kanal ist ein Konzert unter dem Stichwort „Ratinger Lichterwochen“ zu erleben. Sein Debüt „Swinging Strings“ wurde 1999 vom amerikanischen Fachmagazin „Guitar Player“ zur CD des Monats gekürt. Das „Acoustic Guitar Magazine“ feierte Stephan als Garanten für die Zukunft der Gypsy Jazzgitarre. Für die CD „Guitar Heroes“ konnte er Gitarrengrößen wie Bireli Lagrène, Stochelo Rosenberg und Tommy Emmanuel gewinnen. Insgesamt vier von Joschos Alben wurden für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Mit seinen Ensembles hat er auf vielen bedeutenden Festivals in ganz Europa gespielt. Auch in den USA konnte er mit Konzerten in Nashville, Chicago, San Francisco, Detroit oder im legendären Jazzclub Birdland und dem Lincoln Center in New York begeistern.