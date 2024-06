Tragödchen in Tiefenbroich Hanns Dieter Hüsch trifft auf die Beatles

Das Ratinger Tragödchen setzt am Freitag, 28. Juni, im Mehrgenerationentreff Tiefenbroich an der Sohlstättenstraße seine Hommage an den Niederrheiner Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch mit einem neuen Programm fort. Los geht`s um 19 Uhr mit Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz, der sich inzwischen zum beliebten Hüsch-Rezitator gemausert hat. Dazu präsentiert die Tragödchen-Band unter Leitung der Musikdirektoren Stephan und Stephan Songs aus ihrem Beatles-Programm. Die Musik kommt live von der Tragödchen-Band, gesungen werden die Evergreens von Nicola Hausmann, Lotta Schultz und Stephan Neikes.