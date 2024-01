Tragödchen Ratingen Lesungen, Musik und Kabarett

Das neue Jahr beginnt mit einem Angriff auf die Lachmuskeln, wenn das Ensemble am Donnerstag, 18. Januar, ab 20 Uhr für ein turbulentes Verwirrspiel sorgt. An diesem Abend ist Anton Sawitzky, der einzigartige Nachrichtensprecher des Brennpünktchen, nicht derselbe. Die Hälfte seiner Persönlichkeit ist ihm genommen worden. Rolf Berg, die unbedeutendere Seite von Anton kann leider nicht dabei sein, da er zu Dreharbeiten im Studio für „IDA , ich dich auch“, die dritte Staffel dreht – zu sehen wahrscheinlich im Herbst 2024 auf ZDF und ZDF Neo. Aber schon kommt ein weiterer Zwilling in Person von Michael Schäfer, dem Direktor des „Kleinen Theater Nebenan“ um die Ecke und behauptet, Sawitzky zu sein. Zum Glück bezeugen Sigi Domke, Susanne Cano und die Tragödchen-Band, wer nur der wahre Anton Sawitzky sein kann. Am 27. Januar ist das Tragödchen mit seinen kabarettistischen Schlaglichtern im Homberger Treff zu Gast. Weitere Brennpünktchen-Termine sind der 15. Februar, 14. März, 18. April und 16. Mai.