Kultur in Ratingen Tragödchen spielt in Tiefenbroich

() Das Ratinger Tragödchen Ensemble geht in diesem Herbst wieder auf große Tournée. Na ja, Tragödchen-Tournée: Erste Station ist Tiefenbroich, der Mehrgenerationen-Treff in der Nähe der Sohlstättenstraße. Präsentiert wird eine Mischung aus mehreren Tragödchen-Programmen. Die Musik kommt wie immer nicht vom Band, sondern von der Band bestehend aus Nicola Hausmann, Bass-Direktor Olaf Buttler (Bass), Jody Martin (Drums) – frisch importiert aus den USA (erster Trump-Flüchtling) – den Gitarren-Virtuosen Stephan und Stephan und nicht zuletzt Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz, der Hanns Dieter Hüsch, Heinz Erhardt, Robert Gernhardt und Udo Lindenberg liebt. Die Show beginnt am Freitag, 1. September, um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.