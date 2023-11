Tragödchen Ratingen Tragödchen bereitet Zeitgeschehen kabarettistisch auf

Die rasende Reporterin Paula Peter war in der Ratinger Innenstadt unterwegs, um mal die allgemeine Stimmung zum drohenden Artensterben einzufangen (Originalton eines besorgten Ratinger Bürgers: „Wat weg is, is weg!“). Vorher noch interviewte sie Naturburschen am Kangchendzönga, dem mit 8596 Metern dritthöchste Berg der Erde. Der einzig wahre Moderator des Brennpünktchen Anton Sawitzky steht kurz vor dem Rausschmiss wegen illegaler Trikotwerbung (Neudeutsch: Product Placement) während der Nachrichtensendung. Über sieben Brücken konnte man früher fahren, jetzt nicht mehr. Dem Bewegungsmangel wird während der Sendung abgeholfen und auch die „Mutter aller Probleme“ (AfD-Chef Tino Crupalla) wird aufs Korn genommen!