Kultur in Ratingen Mit dem Sonderzug in den Palast der Republik

Am Donnerstag, 4. April präsentiert das Ratinger Tragödchen eine musikalisch-literarische Hommage an die deutsche Rock-Legende Udo Lindenberg. Zum ersten Mal zusammen mit dem Spiegel-TV-Journalisten Gerrit Jöns-Anders begleitet das Tragödchen-Direktorium den Panik-Rocker auf seinen legendären Auftritt in den Palast der Republik in der DDR im Oktober 1983.