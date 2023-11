Tragödchen Ratingen Tragödchen präsentiert Rock- und Pop-Klassiker

Im Folgenden eine Liste von Songs, aus denen die Fans mittels Losverfahren auswählen können. Die musikalische Reise beginnt eventuell mit „Es gibt kein Bier auf Hawaii (noch nicht geprobt) gefolgt von „Willenlos“ (Westernhagen), „I´m sailing“, „Wir sind die Kinder vom Bofrostmann“, „Die Gedanken sind frei“, „What´s up“ (Four Non Blondes), „99 Luftballons“, „Mein Ding“ (Udo Lindenberg), turnen mit der „Gymnastik-Lehrerin“ (Ingo Insterburg), greifen in den „Nussschüsselblues“ (Die Feisten), leiden mit „Vincent“ (Sarah Connor), sind nicht „Schön genug“ (Lina Maly) feiern Sankt Martin nach („Ich geh in meine Taverne“) und nach „Hot Love“ von T. Rex herrscht endlich „Calm after the Storm“ (The Common Linnets). Der Nachtisch wird „aber mit Sahne“ von Udo Jürgens kredenzt, manchmal muss man(n) es doch „Sein lassen“ (LSE), oder seinen Weg gehen (A, vielleicht „Nach Hamburg“ (Hannes Wader) oder auch nur ins Ratinger Hallenbad („Da schwimmt etwas im Wasser“), ins „Salambo“ (Klaus Hoffmann) oder auf die „Große Freiheit“ (Hannes Wader). Vielleicht bleiben wir aber auch einfach „Da Da da“ (Trio), nehmen einen „Cowboy als Mann“ (Gitte), vielleicht aber auch nicht, denn „So schön kann doch kein Mann sein“ (schon wieder Gitte). Bleibt noch die Frage „Que sera?“ oder lassen wir es sein („Let it be“)? Vielleicht klettern wir aber auch mit der „Geiltalerin“ auf den Watzmann (Wolfgang Ambros). Die Antwort weiß natürlich nur der Wind, wir klopfen auch mal ans Himmelstor (Bob Dylan). Vielleicht kommt aber alles auch ganz anders.