Tragödchen Ratingen Zeitgeschehen unschlagbar komisch porträtiert

Die rasende Reporterin Paula Peter befragt Ratinger Passanten zur missratenen Jugend von heute, die an nichts anderes mehr denken kann als an ihre „Work-Life-Balance“. Statt kräftig in die Hände zu spucken, um das sinkende Bruttosozialprodukt zu steigern. Wie wir früher! Oder nur noch vor dem Smartphone zu hocken um zu influencen (neudeutsch für faulenzen).