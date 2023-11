Kultur in Ratingen Liedermacher zu Gast im Tragödchen

Jo Laureys ist 32 Jahre alt und wurde in Belgien geboren. Seit 2015 ist er ständig unterwegs, um seine Musik mit der ganzen Welt zu teilen. In den ersten Jahren seiner Karriere war er hauptsächlich als Straßenmusiker unterwegs. Das führte ihn durch ganz Europa und weit darüber hinaus. Er spielte in Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Vietnam, Neuseeland. Unterwegs gab er viele Konzerte in kleinen Lokalen und Cafés oder in den Wohnzimmern von Menschen, die er unterwegs traf.