Europäischer Hof in Ratingen Das haben die neuen Pächter vor

Info

Der Europäische Hof wird das fünfte Haus, das die Rocholl-Gruppe, geführt von Darius Rocholl, betreut. Die Wurzeln des Unternehmens liegen im Barbarossa Hotel an der Poststraße in Ratingen, das lange als Familienbetrieb geführt wurde. Hinzu kommen das Belmont Classic in Bonn, das City Apart Hotel in Düsseldorf und die City Lounge in Düsseldorf. Mit rund 50 Mitarbeitern verwaltet Rocholl etwa 200 Hotelzimmer.