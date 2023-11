Trading Hub Europe Verbraucher zahlen ab Januar mehr Umlage für Gas

Die neue Gasspeicherumlage in Höhe von 1,86 Euro pro Kilowattstunde ist ab 1. Januar 2024 fällig. „THE wird bis zum Inkrafttreten ein entsprechendes Berechnungsgrundlagedokument veröffentlichen. In diesem Dokument werden Informationen zur Berechnung der Umlage einsehbar sein. Das Berechnungsgrundlagedokument wird auf der Unternehmenswebsite der THE veröffentlicht“, so THE. Die nächste Festsetzung der Gasspeicherumlage erfolgt zum 1. Juli 2024.