Stadt Ratingen mit erweitertem Angebot Touristinformation hat wieder samstags geöffnet

Von hier aus startet der Verein Ratingen.Nachhaltig dann um 10 Uhr eine Stadtführung zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Zu Fuß geht es zu nahegelegenen Orten in der Stadt, an denen die Teilnehmer mehr über die aktuellen Bemühungen zur Verbesserung der Lebensqualität für alle Bewohner erfahren. „Unsere Vision ist es, eine Stadtführung anzubieten, die nicht nur informativ ist, sondern auch einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur lokalen Gemeinschaft leistet“, sagt Maike Tünkers, Vorstandsmitglied vom Verein Ratingen.Nachhaltig, der die Führung in Zusammenarbeit mit der Touristinformation organisiert. „Wir möchten den Bürgern Ratingens zeigen, was die SDGs auch mit unserer Stadt zu tun haben und vor allem all die tollen Initiativen hervorheben, die bereits zur Erreichung der Ziele beitragen“, so Tünkers.