Ratingen : Polizeikräfte finden Toten neben Bahngleisen

Polizisten fanden in Hösel einen leblosen Körper. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ratingen Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Ratingen um 19.50 Uhr zu einem Rettungsdiensteinsatz im Bereich der S-Bahnstrecke „Am Tannenbaum“ nach Ratingen Hösel alarmiert. Die Polizei hatte einen Toten gefunden.

In einem unwegsamen Waldstück in Ratingen Hösel fanden Polizeikräfte am Freitagabend gegen 19.50 Uhr einen leblosen Körper.