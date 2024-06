IM Ratinger Bürgerhaus Tischfußballer beim Kickerturnier im Einsatz

Ab 15.30 Uhr treten insgesamt 16 Teams, bestehend aus jeweils zwei Spielern, im spannenden Wettbewerb gegeneinander an. Die Vorrunde wird in vier Gruppen zu je vier Teams ausgetragen, bevor die besten zwei Teams jeder Gruppe in die KO-Phase einziehen. Ab dem Viertelfinale geht es dann im KO-System weiter, bis der Sieger feststeht.