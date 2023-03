In Ratingen West Ratingerin bei Unfall schwer verletzt

(RP/kle) Am Montagnachmittag ist eine 65-jährige Fahrerin bei einem Zusammenstoß in einem Einmündungsbereich schwer verletzt worden. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zudem hoher Sachschaden. Das war laut Polizei geschehen: Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 49-jährige Leverkusenerin mit einem Ford Fiesta die Gothaer Straße in West. Im Einmündungsbereich zur Broichhofstraße hatte sie die Absicht, nach links auf die Broichhofstraße in Richtung Volkardeyer Straße einzubiegen.