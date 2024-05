Möschesonntag in Tiefenbroich Schützen laden Bürger zum Feiern ein

Jetzt freuen sich die Schützen auf das kommende Wochenende und das große Schützenfest. Auch dazu möchte die Bruderschaft wieder alle Bürger herzlich dazu einladen um mitzufeiern. Starten werden die Schützen am Freitag mit dem Benefizkonzert am Freitag, 10. Mai. Alle Erlöse dazu gehen zugunsten der „Gänseblümchen“, dem Verein zur Unterstützung von krebskranken Kindern. Es gibt noch einige wenige Karten. Vorverkauf für Tiefenbroich ist in der Grillstube Hugenbruch auf der Sohlstättenstraße 38. Es wird auch noch Karten an der Abendkasse geben.