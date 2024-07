Interview Maurice Nühs Plattform soll Zusammenhalt stärken

Maurice Nühs Seit Anfang 2022 unterstütze ich das Projekt der Stadt Ratingen und war nach kurzer Zeit einer der Ansprechpartner für die Anwohner sowie für die Kommunikation zwischen DORV, Stadt und den ehrenamtlichen Helfern. Darüber hinaus habe ich mich an der Neugestaltung von Spielplätzen in Tiefenbroich beteiligt. Mein Ziel ist es, unsere Heimat moderner und bunter zu gestalten und den Zusammenhalt in unserem Ort zu stärken. Für die Zukunft sind bereits Konzepte und Ideen entstanden, um im Ort wieder mehr Veranstaltungen anzubieten und ihm wieder neues Leben einzuhauchen.