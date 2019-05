Ausflug : Fahrt nach Remagen zur Straußenfarm

Tiefenbroich Der Bus startet um 9 Uhr in Tiefenbroich an der Bushaltestelle „Am Rosenkothen“.

(RP) Zur Tagestour nach Remagen lädt der Gartenbau- und Heimatverein Tiefenbroich ein. Am Samstag, 22. Juni, starten die Teilnehmer zum Besuch der Straußenfarm inklusive Führung und Bähnchenfahrt übers Gelände. Nach der Stärkung am reichhaltigen Straußenbuffet geht es wieder zurück. Der Bus startet um 9 Uhr in Tiefenbroich an der Bushaltestelle „Am Rosenkothen“. Es sind noch Plätze frei, die Fahrt kostet 40 Euro. Weitere Infos und Anmeldung bis 14. Juni per Telefon, 02102/499559.