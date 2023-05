St. Sebastianus Schützen Tiefenbroich Tiefenbroich feiert Schützenfest

Am Samstag, 13. Mai, ab 12 Uhr wird sich auch in den Straßen von Tiefenbroich schon einiges tun. Die Schützen treffen sich am Hotel Jägerhof, wo der erste Marsch durch den Dorfkern von Tiefenbroich startet. Nach der Oberstparade wird auf dem Alten Kirchweg, Ecke Sohlstättenstraße (Sparkasse) ein Biwak stattfinden. Alle Bürger sind dazu recht herzlich eingeladen. Um 14.30 Uhr geht es dann wieder zum Schützenplatz der Bruderschaft zurück, um die ersten Schießwettbewerbe zu starten. Abends ab 19.30 Uhr beginnt dann in der Atrium-Festhalle der Bruderschaft der bunte Abend. Die Partyband „Popcorn“ begleitet die Gäste musikalisch. Der Eintritt ist frei. Geplant ist auch wieder ein großes Feuerwerk am Samstag, das den Himmel über Tiefenbroich erleuchten soll.