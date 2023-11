„Der Weihnachtsmarkt fand vor Corona an verschiedenen Stellen im Stadtteil statt“, so Jürgen Bergmann, Sprecher der Tiefenbroicher Schützen. Neben der Martinsschule war viele Jahre lang der Sackerhof Gastgeber für den Adventsbummel und zog dort auch Besucher aus der ganzen Region an. Jetzt allerdings geht es auf den Schützenplatz an der Sohlstättenstraße.