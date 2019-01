VRR erhöht die Preise: Tickets aus dem Jahr 2018 gültig bis Ende März 2019

Ratingen Tickets im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr aus dem Jahr 2018 bleiben gültig bis Ende März 2019. Neu: WelcomeCard Ruhr.

(RP) Zum Start des neuen Jahres entwickelt der VRR sein Ticketangebot weiter und passt seine Tarife strukturell und preislich an. Zum 1. Januar 2019 steigen die Ticketpreise im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) um durchschnittlich 1,9 Prozent. Diese Anpassung hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. Kunden mit Bartickets aus dem Jahr 2018 werden gebeten, diese entweder bis zum 31. März 2019 abzufahren oder bis zum 31. Dezember 2021 in den KundenCentern der Verkehrsunternehmen gegen Tickets mit neuem Preisstand umzutauschen. Die Rheinbahn hat ein KundenCenter am Düsseldorfer Platz.